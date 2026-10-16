Харьков под ударом: атакован рынок, без света 280 тысяч абонентов, много пострадавших

Попадания вражеских беспилотников зафиксированы в Основянском, Шевченковском и Индустриальном районах города.

Пока известно о двух погибших - это 71-летняя женщина и 58-летний мужчина.

Пострадали в общей сложности 19 человек: 12 получили ранения, 5 - острую реакцию на стресс.

Госпитализированы 10 человек, из них двое находятся в тяжелом состоянии.

Терехов уточнил, что россияне обстреляли рынок в Харькове. Погибли два торговца.

Также в Харькове россияне ударили по критической инфраструктуре, без света осталось 280 тысяч абонентов.

Также около 11:55 зафиксирован вражеский удар в Немышлянском районе Харькова. Беспилотник попал в крышу гражданского предприятия, двое пострадавших.