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Харьков под ударом: атакован рынок, без света 280 тысяч абонентов, много пострадавших

12:13 16.10.2026 Пт
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Иллюстративное фото: Харьков с утра под ударом РФ (ГСЧС)

Российские оккупанты с утра 16 октября атакуют дронами Харьков. Под ударом оказались четыре района, много пострадавших, а часть города осталась без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова и мэра Харькова Игоря Терехова.

Попадания вражеских беспилотников зафиксированы в Основянском, Шевченковском и Индустриальном районах города.

Пока известно о двух погибших - это 71-летняя женщина и 58-летний мужчина.

Пострадали в общей сложности 19 человек: 12 получили ранения, 5 - острую реакцию на стресс.

Госпитализированы 10 человек, из них двое находятся в тяжелом состоянии.

Терехов уточнил, что россияне обстреляли рынок в Харькове. Погибли два торговца.

Также в Харькове россияне ударили по критической инфраструктуре, без света осталось 280 тысяч абонентов.

Также около 11:55 зафиксирован вражеский удар в Немышлянском районе Харькова. Беспилотник попал в крышу гражданского предприятия, двое пострадавших.

Напомним, сегодня утром россияне также ударили по крупному торгово-развлекательному центру в Ровно.

В Маневичах на Волыни предупредили о возможной аварии на одном из предприятий поселка с выбросом аммиака в воздух после атаки России.

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