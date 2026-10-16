Харьков под ударом: атакован рынок, без света 280 тысяч абонентов, много пострадавших

Российские оккупанты с утра 16 октября атакуют дронами Харьков. Под ударом оказались четыре района, много пострадавших, а часть города осталась без света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова и мэра Харькова Игоря Терехова.
Попадания вражеских беспилотников зафиксированы в Основянском, Шевченковском и Индустриальном районах города.
Пока известно о двух погибших - это 71-летняя женщина и 58-летний мужчина.
Пострадали в общей сложности 19 человек: 12 получили ранения, 5 - острую реакцию на стресс.
Госпитализированы 10 человек, из них двое находятся в тяжелом состоянии.
Терехов уточнил, что россияне обстреляли рынок в Харькове. Погибли два торговца.
Также в Харькове россияне ударили по критической инфраструктуре, без света осталось 280 тысяч абонентов.
Также около 11:55 зафиксирован вражеский удар в Немышлянском районе Харькова. Беспилотник попал в крышу гражданского предприятия, двое пострадавших.
Напомним, сегодня утром россияне также ударили по крупному торгово-развлекательному центру в Ровно.
В Маневичах на Волыни предупредили о возможной аварии на одном из предприятий поселка с выбросом аммиака в воздух после атаки России.