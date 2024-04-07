UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Харкові пролунали два вибухи. Місто під обстрілом, є поранені

Фото: у Харкові лунають вибухи 7 квітня, місто під обстрілом (facebook com)
Автор: Наталія Гурковська

У Харкові пролунали два вибухи 7 квітня. Російські війська обстрілюють місто, у регіоні оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, Telegram мера Харкова Ігоря Терехова, Повітряні сили ЗСУ, карту тривог.

"Місто під обстрілом. Два вибухи", - написав Терехов.

За словами голови ОВА, окупанти завдають ударів по Харкову.

"Місто Харків та Харківький район: будьте в укриттях", - зазначив Синєгубов.

Є поранені

Пізніше голова ОВА зазначив, що окупанти вдарили по центру Харкова.

"Попередньо, є поранені. Профільні служби виїхали на місця влучення", - додав він.

За даними на 12:18 внаслідок ударів дві людини звернулися із гострою реакцією на стрес.

Чотири "прильоти"

Як зазначив Терехов, всього зафіксовано чотири прильоти по місту. Зокрема, один прийшовся у приватний будинок. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Повітряна тривога

Наразі в Харкові лунає повітряна тривога, починаючи з 11:27. Також режим загрози діє і у Донецькій області.

У Повітряних силах попередили про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією у Харківській області.

Обстріл Харкова

У ніч проти 7 квітня російські окупанти вчергове запустили по Україні ударні безпілотники типу "Шахед". У низці областей оголосили повітряну тривогу. Рух ворожих дронів-камікадзе був зафіксований, зокрема, у бік Харківської області.

Повідомлялось про вибухи у Харкові. Пізніше стало відомо, що у Харкові один з російських дронів влучив у приватний будинок, сталася пожежа. Три людини постраждали.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківВибухи