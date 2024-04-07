В Харькове прогремели два взрыва. Город под обстрелом, есть раненые

"Город под обстрелом. Два взрыва", - написал Терехов.

По словам главы ОВА, оккупанты наносят удары по Харькову.

"Город Харьков и Харьковский район: будьте в укрытиях", - отметил Синегубов.

Есть раненые

Позже глава ОВА отметил, что оккупанты ударили по центру Харькова.

"Предварительно, есть раненые. Профильные службы выехали на места попадания", - добавил он.

По данным на 12:18 в результате ударов два человека обратились с острой реакцией на стресс.

Четыре "прилета"

Как отметил Терехов, всего зафиксировано четыре прилета по городу. В частности, один пришелся в частный дом. Информация о пострадавших уточняется.

Воздушная тревога

В Харькове звучит воздушная тревога, начиная с 11:27. Также режим угрозы действует и в Донецкой области.

В Воздушных силах предупредили о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Харьковской области.