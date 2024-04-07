В Харькове прогремели два взрыва. Город под обстрелом, есть раненые

В Харькове прогремели два взрыва 7 апреля. Российские войска обстреливают город, в регионе объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, Telegram мэра Харькова Игоря Терехова, карту тревог, Воздушные силы ВСУ.
"Город под обстрелом. Два взрыва", - написал Терехов.
По словам главы ОВА, оккупанты наносят удары по Харькову.
"Город Харьков и Харьковский район: будьте в укрытиях", - отметил Синегубов.
Позже глава ОВА отметил, что оккупанты ударили по центру Харькова.
"Предварительно, есть раненые. Профильные службы выехали на места попадания", - добавил он.
По данным на 12:18 в результате ударов два человека обратились с острой реакцией на стресс.
Как отметил Терехов, всего зафиксировано четыре прилета по городу. В частности, один пришелся в частный дом. Информация о пострадавших уточняется.
В Харькове звучит воздушная тревога, начиная с 11:27. Также режим угрозы действует и в Донецкой области.
В Воздушных силах предупредили о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Харьковской области.
В ночь на 7 апреля российские оккупанты в очередной раз запустили по Украине ударные беспилотники типа "Шахед". В ряде областей была объявлена воздушная тревога. Движение вражеских дронов-камикадзе было зафиксировано, в частности, в сторону Харьковской области.
Сообщалось о взрывах в Харькове. Позже стало известно, что в Харькове один из российских дронов попал в частный дом, произошел пожар. Три человека пострадали.
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