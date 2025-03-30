Після атаки РФ у Харкові відновили операції у військовому шпиталі
Вчора, 29 березня, російські окупанти атакували "Шахедом" військовий шпиталь у Харкові. Попри пошкоджено, заклад сьогодні відновив операції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку шпиталя.
“У черговий раз Російська Федерація здійснила злочин – використала летальну зброю проти лікувального закладу. Вчерговий раз, бо госпіталь обстрілюється не вперше. Це акт тероризму”, – заявив начальник Військово-медичного клінічного центру Північного регіону Едуард Хорошун.
На сторінці уточнили, що внаслідок влучання "Шахеда" у шпиталі постраждали пацієнти і персонал. Крім того, було пошкоджено кілька корпусів. Однак наразі операції відновлено.
"Нині в операційних, які зазнали руйнувань від вибухової хвилі, вже відновилися операції. Шпиталь не може зупинити надання допомоги і лікування пацієнтів ані на хвилину", - йдеться у повідомленні.
Також там додали, що не оголошують збір на відновлення закладу, оскільки сподіваються впоратися власними силами.
Обстріл Харкова 29 березня
Нагадаємо, що росіяни здійснили вчора атаку дронами по Харкову в проміжку з 20:45 до 21:05. Ворог випустив 7 "Шахедів".
Сьогодні вранці мер Харкова Ігор Терехов поінформував, що внаслідок атаки загинуло двоє людей, а кількість постраждалих зросла до 35. Крім того додав, що пошкодження було зафіксовано у двох районах.
Зокрема, у Шевченківському районі Харкова пошкоджено 27 житлових будинків. Руйнувань зазнали ринок, РАЦС, Будинок проєктів, коледж і гуртожиток, де живуть ВПО. Також згоріли понад 10 цивільних авто і гаражів.
Крім цього, в Холодногірському районі було пошкоджено 32 приватних будинки.
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