Від удару по Харкову постраждали 55 осіб, - Зеленський
Учора російські окупанти завдали по Харкову ударів "Шахедами". Унаслідок атаки кількість постраждалих зросла до 55 осіб.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави держави.
Він поінформував, що провів телефонну розмову з президентом Фінляндії Олександром Стуббом, під час якої розповів про триваючі атаки РФ. Також Зеленський розповів, що відомо про вчорашні удари росіян по Харкову.
"Я поінформував про триваючі російські удари. Напередодні був жорстокий удар по Харкову. Російські "Шахеди", один із них пошкодив навіть будівлю госпіталю, звичайні будинки, (звичайну - ред.) цивільну інфраструктуру", - сказав президент.
Зеленський підтвердив, що в Харкові після цієї атаки двоє загиблих, і понад півсотні постраждалих.
"Загалом тільки від того удару по Харкову 55 людей постраждали, серед них 5 дітей. Усім надано допомогу. Але на жаль дві людини загинули. Мої співчуття рідним і близьким", - розповів глава держави.
Президент України додав, що сьогодні ворожі удари та обстріли продовжилися. Під атакою опинилися Черкаська, Херсонська, Донецька, Дніпропетровська, Сумська області, а також місто Запоріжжя.
"За сьогоднішній день теж, на жаль, уже є удари й обстріли. Черкаська область - під ударами дронів. Херсонщина - артилерія і скидання з дронів по звичайних будівлях, по людях. Донецька область - керовані авіабомби, безпілотники, артилерія. Запоріжжя - безпілотники. Дніпровщина - керовані авіабомби і дрони. Сумщина - теж, на жаль, авіабомби і дрони. Харківщина - удари керованих авіабомб", - резюмував Зеленський.
Атака РФ на Харків 29 березня
Нагадаємо, сьогодні вранці було відомо про меншу кількість постраждалих. Зокрема, мер Харкова Ігор Терехов інформував, що внаслідок вчорашньої атаки РФ загинуло двоє, а постраждало 35 осіб.
Також він уточнив, що ворог використав для атаки 7 "Шахедів". Були пошкоджені житлові будинки, госпіталь та інші будівлі. Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Крім того, ввечері на Facebook-сторінці госпіталю з'явилася інформація, що сьогодні медзаклад відновив операції. Там повідомлялося, що серед постраждалих через таки РФ були пацієнти і персонал.
Також ми писали, що в Нацполіції показали кадри, як поліцейські рятували вчора людей під час атаки "Шахедів" по Харкову.
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