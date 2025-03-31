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Харьков под массированной атакой дронов: что известно

Понедельник 31 марта 2025 06:01
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Харьков под массированной атакой дронов: что известно Фото: предварительно, все удары были по Киевскому району (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 31 марта российские оккупанты атаковали Харьков беспилотником. Утром, враг снова совершил атаку, в городе слышны взрывы и повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.

Он проинформировал, что ночью, примерно в 02:22, россияне попали дроном по территории гражданского предприятия в Киевском районе города. В частности, в результате взрывной волны было повреждено остекление окон в близлежащих многоквартирных домах, а также повреждено здание детского сада и культурно-спортивный комплекс. У двух человек была острая реакция на стресс, им оказали медицинскую помощь.

Начиная с 04:49 россияне снова начали атаковать город дронами. По состоянию на 05:33 было известно, что за эту ночь в Харькове прогремели четыре взрыва. Все попадания были по Киевскому району.

"Что касается предыдущих прилетов - на месте ударов значительный пожар, повреждены остекление и фасад детского учреждения, выбиты стекла в близлежащих многоэтажках, получили повреждения несколько частных авто", - сообщил мэр города.

Однако враг продолжает атаку, в 05:48 и 05:55 был слышен пятый и шестой взрыв. Они по предварительным данным, тоже ударили по Киевскому району города.

Удары РФ по Харькову 29 марта

Напомним, вечером в субботу враг также нанес удары по Харькову беспилотниками. После атаки стало известно, что в городе были повреждены жилые дома, военный госпиталь и другие здания.

В ходе вечернего обращения от 30 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что количество пострадавших составляет 55 человек, среди них 5 детей. Кроме того, он подтвердил, что погибло двое человек.

Также мы писали, что после удара по госпиталю, медучреждение несмотря на разрушения возобновило операции в воскресенье. Важно отметить, что пострадавшие были и там (которые, видимо, вошли в число 55 человек). Пострадали как пациенты, так и персонал.

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