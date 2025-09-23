Харків під масованою атакою дронів, в місті лунають вибухи

У Харкові ввечері вівторка, 23 вересня, пролунали вибухи. Місто перебуває під атакою російських дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова та мера міста Ігоря Терехова.
Близько 20:10 Терехов повідомив, що у місті було чути вибухи та закликав місцевих перебувати в укритті.
Згодом він уточнив, що приліт дрона стався у Холодногірському районі. Деталі уточнюються. За його даними, за протягом 10 хвилин у місті пролунало декілька вибухів.
"Пʼятий вибух. Харків під масованою атакою шахедів, яка триває. Будьте обережні", - написав він.
За даними Синєгубова, інформація про постраждалих та наслідки влучання уточнюється.
Минулого вечора Російська Федерація також атакувала територію України. Росіяни запустили "Шахеди" з різних напрямків, та різні типи ракет.
Під час вчорашнього обстрілу росіяни атакували об'єкт критичної інфраструктури в Чернігові.
Також постраждало і Запоріжжя - окупанти застосували авіабомби та дрони. Було пошкоджено цивільну житлову інфраструктуру, загинула людина.
Сьогодні вдень Запоріжжя знову зазнало масованої атаки. Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.