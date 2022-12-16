ua ru
Пт, 16 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Харків до опівночі буде зі світлом. Область вже майже вся заживлена, - ОВА

Новость на русском →
Харків, П'ятниця 16 грудня 2022 19:18
Харків до опівночі буде зі світлом. Область вже майже вся заживлена, - ОВА Фото: начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов (2day kh ua)
Автор: Сергей Новиков

Станом на вечір 16 грудня половина Харкова вже зі світлом. Повністю відновлять електропостачання до опівночі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова на телемарафоні.

За його словами, було 10 ударів ракетами С-300, а дві крилаті ракети вдалося збити. І пошкодження зрештою виявилися не такими критичними, як за попередньою оцінкою.

"На даний момент ми приступили до відновлення, область підключена на 85%, залишилося кілька громад та районів, де потрібно відновити електропостачання. Щодо Харкова, то вже 55% міста заживлено, десь дві години тому ми почали подавати електроенергію на водоканал та теплові мережі… Працюємо вже над підключенням спальних районів. Плануємо працювати до опівночі та плануємо до цього часу підключити 100% населених пунктів області та, зокрема, Харкова", - зазначив він.

Нагадаємо, внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки Харків та область були повністю знеструмлені.

Передбачалося, що вночі підключатимуть лише перші об'єкти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Електроенергія харков Війна Росії проти України
NEWS
Росіяни випустили по Україні понад 60 ракет, - Повітряні сили
Росіяни випустили по Україні понад 60 ракет, - Повітряні сили
DAILY
Між війною та ЄС. Що відбувається в Косові і чи розпочнеться нова війна на Балканах
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Між війною та ЄС. Що відбувається в Косові і чи розпочнеться нова війна на Балканах