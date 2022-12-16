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Харьков до полуночи будет со светом. Область уже почти вся запитана, - ОВА

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Харьков, Пятница 16 декабря 2022 19:18
Харьков до полуночи будет со светом. Область уже почти вся запитана, - ОВА Фото: начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов (2day kh ua)
Автор: Сергей Новиков

По состоянию на вечер 16 декабря половина Харькова уже со светом. Полностью восстановят электроснабжение до полуночи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова на телемарафоне.

По его словам, было 10 ударов ракетами С-300, а две крылатые ракеты удалось сбить. И повреждения в конечном итоге оказались не такими критичными как по предварительной оценке.

"На данный момент мы приступили к восстановлению, область подключена на 85%, осталось несколько общин и районов, где нужно восстановить электроснабжение. Что касается Харькова, то уже 55% города запитано, где-то два часа назад мы начали подавать электроэнергию на водоканал и тепловые сети… Работаем уже над подключением спальных районов. Планируем работать до полуночи и планируем до этого времени подключить 100% населенных пунктов области и, в частности, Харькова", - отметил он.

Напомним, в результате сегодняшней ракетной атаки Харьков и область были полностью обесточены.

Предполагалось, что ночью начнут подключать только первые объекты.

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