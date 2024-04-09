Харків має отримати легші графіки відключень світла, - Зеленський

Удари по Харкову

Російські окупанти продовжують регулярні обстріли міста та області комбінованими атаками, завдаючи ударів вдень та вночі. Особливо небезпечними є регіони північно-східної та східної частин областей.

Через це у Харкові достроково завершили опалювальний сезон на тлі масованих ракетних атак Росії.

Днями голова ОВА Олег Синєгубов в інтерв'ю РБК-Україна розповів, що у Харкові та області наразі в середньому в одній оселі відсутнє електропостачання близько 4 годин, а в деяких районах і більше.

Про те, як можливо захистити Харків та область від постійних атак РФ, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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