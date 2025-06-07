Харків атакують дрони, у місті чути звуки вибухів

Обстріли Харкова

Армія російського агресора майже щоночі атакує Харків ударними дронами "Шахед", інколи також завдаються удари ракетами.

Ввечері у п'ятницю, 6 червня, загарбники впродовж години били по місту керованими авіабомбами, артилерією і ракетами. Під ударом опинилася промзона одного з районів міста.

Цієї ночі росіяни знову масовано атакують Україну дронами типу "Шахед".

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