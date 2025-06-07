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Харьков атакуют дроны, ракеты и КАБы, в городе раздаются взрывы

Фото: Харьков массированно атакуют "Шахеды" (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Харькове раздаются звуки взрывов на фоне массированной атаки ударных дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Игоря Терехова. и Воздушные силы ВСУ.

"В Харькове взрыв. Еще группа "Шахедов" движется на город. Будьте осторожны!", - написал он в 03:11.

Через несколько минут Терехов добавил, что в городе прозвучала серия взрывов.

В 03:20 Воздушные силы ВСУ сообщили о движении беспилотника в направлении Харькова.

Обновлено 03:27

Как сообщает Суспільне, в городе прогремел уже седьмой взрыв.

Обновлено 03:35

В городе прогремел восьмой, а через минуту - девятый взрыв.

Обновлено 03:40

В городе было зафиксировано уже 11 взрывов.

Обновлено 03:46

В городе зафиксирован уже 14-й взрыв за ночь.

Мониторинговые паблики сообщают о движении семи новых дронов в направлении Харькова.

Обновлено 04:05

В Харькове один за другим раздаются взрывы.

В 04:04 Воздушные силы сообщили об угрозе применения врагом баллистического вооружения с северо-востока.

Через минуту военные сообщили о приближении к городу ракеты.

Обстрелы Харькова

Армия российского агрессора почти каждую ночь атакует Харьков ударными дронами "Шахед", иногда также наносятся удары ракетами.

Вечером в пятницу, 6 июня, захватчики в течение часа били по городу управляемыми авиабомбами, артиллерией и ракетами. Под ударом оказалась промзона одного из районов города.

Этой ночью россияне снова массированно атакуют Украину дронами типа "Шахед".

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Харьков