Харьков атакуют дроны, ракеты и КАБы, в городе раздаются взрывы

Обстрелы Харькова

Армия российского агрессора почти каждую ночь атакует Харьков ударными дронами "Шахед", иногда также наносятся удары ракетами.

Вечером в пятницу, 6 июня, захватчики в течение часа били по городу управляемыми авиабомбами, артиллерией и ракетами. Под ударом оказалась промзона одного из районов города.

Этой ночью россияне снова массированно атакуют Украину дронами типа "Шахед".

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