Харків атакують дрони, у місті чути звуки вибухів

У Харкові лунають звуки вибухів на тлі масованої атаки ударних дронів.

Моніторингові пабліки повідомляють про рух семи нових дронів у напрямку Харкова.

У місті зафіксовано вже 14-й вибух за ніч.

У місті було зафіксовано вже 11 вибухів.

У місті пролунав восьмий, а за хвилину - дев'ятий вибух.

Як повідомляє Суспільне, у місті пролунав уже сьомий вибух.

О 03:20 Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух безпілотника у напрямку Харкова.

За кілька хвилин Терехов додав, що у місті пролунала ерія вибухів.

"У Харкові вибух. Ще група "Шахедів" суне на місто. Будьте обережні!", - написав він о 03:11.

Обстріли Харкова

Армія російського агресора майже щоночі атакує Харків ударними дронами "Шахед", інколи також завдаються удари ракетами.

Ввечері у п'ятницю, 6 червня, загарбники впродовж години били по місту керованими авіабомбами, артилерією і ракетами. Під ударом опинилася промзона одного з районів міста.

Цієї ночі росіяни знову масовано атакують Україну дронами типу "Шахед".

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