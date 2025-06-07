Харків атакують дрони, у місті чути звуки вибухів
У Харкові лунають звуки вибухів на тлі масованої атаки ударних дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Ігоря Терехова. та Повітряні сили ЗСУ.
"У Харкові вибух. Ще група "Шахедів" суне на місто. Будьте обережні!", - написав він о 03:11.
За кілька хвилин Терехов додав, що у місті пролунала ерія вибухів.
О 03:20 Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух безпілотника у напрямку Харкова.
Оновлено 03:27
Як повідомляє Суспільне, у місті пролунав уже сьомий вибух.
Оновлено 03:35
У місті пролунав восьмий, а за хвилину - дев'ятий вибух.
Оновлено 03:40
У місті було зафіксовано вже 11 вибухів.
Оновлено 03:46
У місті зафіксовано вже 14-й вибух за ніч.
Моніторингові пабліки повідомляють про рух семи нових дронів у напрямку Харкова.
Обстріли Харкова
Армія російського агресора майже щоночі атакує Харків ударними дронами "Шахед", інколи також завдаються удари ракетами.
Ввечері у п'ятницю, 6 червня, загарбники впродовж години били по місту керованими авіабомбами, артилерією і ракетами. Під ударом опинилася промзона одного з районів міста.
Цієї ночі росіяни знову масовано атакують Україну дронами типу "Шахед".
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