Харьков атакуют дроны, ракеты и КАБы, в городе раздаются взрывы

В Харькове раздаются звуки взрывов на фоне массированной атаки ударных дронов.

Через минуту военные сообщили о приближении к городу ракеты.

В 04:04 Воздушные силы сообщили об угрозе применения врагом баллистического вооружения с северо-востока.

В Харькове один за другим раздаются взрывы.

Мониторинговые паблики сообщают о движении семи новых дронов в направлении Харькова.

В городе зафиксирован уже 14-й взрыв за ночь.

В городе было зафиксировано уже 11 взрывов.

В городе прогремел восьмой, а через минуту - девятый взрыв.

Как сообщает Суспільне, в городе прогремел уже седьмой взрыв.

В 03:20 Воздушные силы ВСУ сообщили о движении беспилотника в направлении Харькова.

Через несколько минут Терехов добавил, что в городе прозвучала серия взрывов.

"В Харькове взрыв. Еще группа "Шахедов" движется на город. Будьте осторожны!", - написал он в 03:11.

Обстрелы Харькова

Армия российского агрессора почти каждую ночь атакует Харьков ударными дронами "Шахед", иногда также наносятся удары ракетами.

Вечером в пятницу, 6 июня, захватчики в течение часа били по городу управляемыми авиабомбами, артиллерией и ракетами. Под ударом оказалась промзона одного из районов города.

Этой ночью россияне снова массированно атакуют Украину дронами типа "Шахед".

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