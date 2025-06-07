Харьков атакуют дроны, ракеты и КАБы, в городе раздаются взрывы
В Харькове раздаются звуки взрывов на фоне массированной атаки ударных дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Игоря Терехова. и Воздушные силы ВСУ.
"В Харькове взрыв. Еще группа "Шахедов" движется на город. Будьте осторожны!", - написал он в 03:11.
Через несколько минут Терехов добавил, что в городе прозвучала серия взрывов.
В 03:20 Воздушные силы ВСУ сообщили о движении беспилотника в направлении Харькова.
Обновлено 03:27
Как сообщает Суспільне, в городе прогремел уже седьмой взрыв.
Обновлено 03:35
В городе прогремел восьмой, а через минуту - девятый взрыв.
Обновлено 03:40
В городе было зафиксировано уже 11 взрывов.
Обновлено 03:46
В городе зафиксирован уже 14-й взрыв за ночь.
Мониторинговые паблики сообщают о движении семи новых дронов в направлении Харькова.
Обновлено 04:05
В Харькове один за другим раздаются взрывы.
В 04:04 Воздушные силы сообщили об угрозе применения врагом баллистического вооружения с северо-востока.
Через минуту военные сообщили о приближении к городу ракеты.
Обстрелы Харькова
Армия российского агрессора почти каждую ночь атакует Харьков ударными дронами "Шахед", иногда также наносятся удары ракетами.
Вечером в пятницу, 6 июня, захватчики в течение часа били по городу управляемыми авиабомбами, артиллерией и ракетами. Под ударом оказалась промзона одного из районов города.
Этой ночью россияне снова массированно атакуют Украину дронами типа "Шахед".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.