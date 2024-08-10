Харчування людей "вбиває" клімат: про що йдеться

Як продовольча система впливає на клімат

Науковець із кліматичних рішень і виконавчий директор проекту з пом'якшення наслідків зміни клімату Project Drawdown Джонатан Фолі нещодавно заявив про суттєвий вплив нинішньої продовольчої системи людства на клімат.

На його думку, допоки люди не "виправлять" систему харчування, проблему зміни клімату вирішити не вдасться.

"Ми не можемо вирішити питання зміни клімату, якщо не розв'яжемо проблеми їжі - разом із викопним паливом та енергією", - вважає експерт.

За його словами, коли справа доходить до скорочення викидів в атмосферу для подолання кліматичної кризи, продовольча система не отримує такої уваги, як, наприклад, чиста енергія та чистий транспорт. Однак для подолання кліматичної кризи знадобиться набагато більше, ніж сонячні панелі та електромобілі.

Чи можливо змінити ситуацію та що для цього потрібно

Встановлюючи взаємозв'язок між харчуванням людей і кліматом, Фолі наголошує: зменшити вплив продовольчої системи людства на планету можуть допомогти не лише оригінальні підходи й нові технології. Йдеться радше про зміну мислення та практик.

"Наша продовольча система має низку великих кліматичних важелів, які можна задіяти, починаючи з сьогоднішнього дня... Попри те, що продовольча й кліматична кризи є величезним викликом, я також бачу в цьому неймовірну можливість... Вона полягає у створенні абсолютно кращої системи харчування", - вважає дослідник.

За його словами, людство може сформувати продовольчу систему, яка "живить світ - сьогодні та в майбутньому".

"Ми могли б мати харчову систему, яка б зменшувала тиск на природу і навіть допомагала відновлювати частину її. І ми могли б мати продовольчу систему, яка фактично зупиняє зміну клімату. Це - цілком можливо і сьогодні у нас є все для цього під рукою... Це вимагає від нас змін", - зауважив науковець.

Для цього необхідно, зокрема:

зменшити кількість харчових відходів

перейти до більшої кількості "рослинних дієт"

захищати ліси та екосистеми від розширення сільського господарства

впроваджувати кращі методи ведення сільського господарства - що мінімізують шкідливі викиди

відроджувати залишені раніше сільськогосподарські угіддя

впроваджувати методи регенеративного сільського господарства - що створюють вуглець у ґрунті

"Можливо, вас здивує, що їжа, яку ми їмо, і ферми, які її вирощують, і ландшафти, які ми очистили, сприяють зміні клімату. І це дуже, дуже важливо... Ми не можемо розв'язати проблему зміни клімату, якщо не вирішимо проблеми їжі разом із викопним паливом та енергією", - пояснив Фолі.