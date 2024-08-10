Питание людей "убивает" климат: о чем идет речь

Как продовольственная система влияет на климат

Ученый по климатическим решениям и исполнительный директор проекта по смягчению последствий изменения климата Project Drawdown Джонатан Фоли недавно заявил о существенном влиянии нынешней продовольственной системы человечества на климат.

По его мнению, пока люди не исправят систему питания, проблему изменения климата решить не удастся.

"Мы не можем решить вопрос изменения климата, если не решим проблемы пищи - вместе с ископаемым топливом и энергией", - считает эксперт.

По его словам, когда дело доходит до сокращения выбросов в атмосферу для преодоления климатического кризиса, продовольственная система не получает такого внимания, как чистая энергия и чистый транспорт. Однако для преодоления климатического кризиса понадобится гораздо больше, чем солнечные панели и электромобили.

Можно ли изменить ситуацию и что для этого нужно

Устанавливая взаимосвязь между питанием людей и климатом, Фоли отмечает: уменьшить влияние продовольственной системы человечества на планету могут помочь не только оригинальные подходы и новые технологии. Речь идет скорее об изменении мышления и практик.

"Наша продовольственная система имеет ряд больших климатических рычагов, которые можно задействовать, начиная с сегодняшнего дня... Несмотря на то, что продовольственный и климатический кризис является огромным вызовом, я также вижу в этом невероятную возможность... Она заключается в создании абсолютно лучшей системы питания", - считает исследователь.

По его словам, человечество может сформировать продовольственную систему, которая "питает мир - сегодня и в будущем".

"Мы могли бы иметь пищевую систему, которая бы уменьшала давление на природу и даже помогала восстанавливать часть ее. И мы могли бы иметь продовольственную систему, которая фактически останавливает изменение климата. Это вполне возможно и сегодня у нас есть все для этого под рукой... Это требует от нас изменений", - отметил ученый.

Для этого необходимо, в частности:

уменьшить количество пищевых отходов

перейти к большему количеству "растительных диет"

защищать леса и экосистемы от расширения сельского хозяйства

внедрять лучшие методы ведения сельского хозяйства - минимизирующие вредные выбросы

возрождать оставленные ранее сельскохозяйственные угодья

внедрять методы регенеративного сельского хозяйства - создающие углерод в почве

"Возможно, вас удивит, что еда, которую мы едим, и фермы, которые ее выращивают, и ландшафты, которые мы очистили, способствуют изменению климата. И это очень, очень важно... Мы не можем решить проблему изменения климата, если не решим проблемы еды вместе с ископаемым топливом и энергией", - объяснил Фоли.