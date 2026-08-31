Харчовий ланцюг: "зоолог" Путін пов'язав війну в Україні з косатками та ведмедями

Свою аналогію російський диктатор пов'язав із тим, "у якому світі ми живемо". Путін під час спілкування з учителем китайської мови з Бєлгородської області порівняв війну проти України із законами дикої природи.

Педагог розповідав Путіну про свою поїздку на Північний полюс. У відповідь російський президент заговорив про косаток, які, за його словами, нападають на білих ведмедів.

"Такий харчовий ланцюжок"

Путін заявив, що косатки нібито нападають на білих ведмедів зграєю та розривають їх на частини.

"Вони (косатки - ред.) їдять цих ведмедів, як дрібноту. Вони просто накидаються зграєю і на частини їх розривають. Це все дуже цікаво. Такий харчовий ланцюг", - сказав диктатор РФ.

Після цього Путін заявив, що про подібні явища потрібно розповідати дітям, щоб вони розуміли, "у якому світі ми живемо" і чому Росія проводить так звану "спеціальну військову операцію".

Таким чином, російський президент фактично використав приклад із дикої природи як пояснення війни проти України.

Путін згадав Джека Лондона

Під час тієї ж розмови Путін також згадав письменника Джека Лондона та описані ним звичаї деяких північних народів.

За словами російського президента, йшлося про випадки, коли літніх людей залишали вовкам, оскільки плем'я не могло "тягати їх із собою".

"Так, це жорсткувато все виглядає, але таке в них життя", - додав Путін.

Чому Путін знову осоромився

Роль "зоолога", як і роль "історика", коли диктатор розповідав про війну росіян з печенігами, Путіну теж не вдалась. Насправді косатки не їдять білих ведмедів. Підтверджених випадків немає.

Харчовий зв'язок у них може бути тільки такий, що білі ведмеді іноді їдять останки китів, убитих косатками. У такому разі метафора починає взагалі працювати не на користь Росії (якщо ведмідь у розумінні Путіна - символ РФ).