Пищевая цепочка: "зоолог" Путин связал войну в Украине с косатками и медведями

Свою аналогию российский диктатор связал с тем, "в каком мире мы живем". Путин при общении с учителем китайского языка из Белгородской области сравнил войну против Украины с законами дикой природы.

Педагог рассказывал Путину о своей поездке на Северный полюс. В ответ российский президент заговорил о косаток, которые, по его словам, нападают на белых медведей.

"Такая пищевая цепочка"

Путин заявил, что косатки якобы нападают на белых медведей стаей и разрывают их на части.

"Они (косатки – ред.) едят этих медведей, как мелюзгу. Они просто набрасываются стаей и на части их разрывают. Это все очень интересно. Такая пищевая цепочка", - сказал диктатор РФ.

После этого Путин заявил, что о подобных явлениях нужно рассказывать детям, чтобы они понимали, "в каком мире мы живем" и почему Россия проводит так называемую "специальную военную операцию".

Таким образом, российский президент фактически использовал пример дикой природы как объяснение войны против Украины.

Путин вспомнил Джека Лондона

Во время того же разговора Путин также упомянул писателя Джека Лондона и описанные им обычаи некоторых северных народов.

По словам российского президента, речь шла о случаях, когда пожилые люди покидали волков, поскольку племя не могло "таскать их с собой".

"Да, это жестко все выглядит, но такова у них жизнь", - добавил Путин.

Почему Путин снова оконфузился

Роль "зоолога", как и роль "историка", когда диктатор рассказывал о войне россиян с печенегами, Путину тоже не удалась. На самом деле косатки не едят белых медведей. Подтвержденных случаев нет.

Пищевая связь у них может быть только такой, что белые медведи иногда едят останки китов, убитых косатками. В таком случае метафора начинает вообще работать не в пользу России (если медведь в понимании Путина – символ РФ).