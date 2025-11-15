"Харчові практики" Різдвяного посту: які продукти можна, а від яких краще відмовитися

Сьогодні, 15 листопада, починається Різдвяний піст. Церква радить у цей період зосереджуватися не стільки на суворих заборонах у їжі, скільки на внутрішньому змісті посту та особистих обставинах людини.
Про це в бліц-інтерв’ю РБК-Україна розповів ректор Відкритого православного університету Святої Софії-Премудрості, протоієрей ПЦУ Георгій Коваленко.
За його словами, під час війни харчові обмеження не можуть бути універсальними. Військові, переселенці, люди без стабільних умов чи тепла не повинні додатково ускладнювати собі життя суворим меню.
Коваленко наголошує, що обмеження в їжі - це лише інструмент, який має допомагати зосередитися на духовному, звільняти час і ресурси для добрих справ, а не створювати тиск чи стрес.
Щодо традиційних норм посту, то зазвичай віруючі утримуються від м’ясних продуктів. Риба дозволяється, а вживання молочних продуктів або сиру визначається індивідуально - залежно від порад священника та особистих можливостей. Коваленко підкреслив, що сучасні харчові практики стали гнучкішими й не мають бути центром уваги під час посту.
Також ми розповідали, що для людей, які постують уперше, головне - не зосереджуватися лише на харчових обмеженнях, адже їжа є лише інструментом, а не метою посту. Георгій Коваленко пояснює, що піст має наповнюватися добрими справами, духовним читанням і внутрішніми змінами, а харчові правила слід обирати індивідуально, з урахуванням обставин.
Для дітей, вагітних, хворих, військових і тих, хто в дорозі, Церква радить "розумне" постування. Піст не прив’язаний обов’язково до відвідування храму - це окрема практика, і постувати можна навіть без суворих обмежень у їжі.