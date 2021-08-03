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Характерно для разового падения. В МВД рассказали о травмах на теле Шишова

Автор: РБК-Украина

Эксперты выявили на теле повешенного главы "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова ссадины. Травмы характерны для разового падения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко на брифинге.

"У Шишова было определены просто ссадины, содрана кожа на носу. Ссадины также на левом колене и груди, а также небольшие потертости на левой части верхней губы. Это все, что есть на сегодня. Это характерно для разового падения, как сказали эксперты", - заявил он.

Напомним, сегодня в Киеве нашли мертвым главу организации Виталия Шишова.

Кроме того, в "Белорусском доме в Украине" заявили о слежке за ним.

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