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Характерно для разового падіння. У МВС розповіли про травми на тілі Шишова

Автор: РБК-Україна

Експерти виявили на тілі повішеного глави "білоруського дому в Україні" Віталія Шишова садна. Травми характерні для разового падіння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заява голови Національної поліції України Ігоря Клименка на брифінгу.

"У Шишова були визначені просто садна, здерта шкіра на носі. Садна також на лівому коліні і грудях, а також невеликі потертості на лівій частині верхньої губи. Це все, що є на сьогодні. Це характерно для разового падіння, як сказали експерти", - заявив він.

Нагадаємо, сьогодні у Києві знайшли мертвим голову організації Віталія Шишова.

Крім того, у "білоруському домі в Україні" заявили про стеження за ним.

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