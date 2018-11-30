Ханука: что нельзя делать в этот праздник

Главные запреты Хануки и правила праздника
Ханука 2018 отмечается с 2-го по 10 декабря. Еврейский праздник имеет красивые традиции и несколько запретов. Что категорически нельзя делать в период торжеств, и как провести все восемь дней Хануки - в материале Styler.
Фото: На Хаунуку готовят картофельные оладьи "латкес", похожие на деруны (pixabay.com)
Праздник Хануки ежегодно совпадает с канинкулами в учебных заведениях, поэтому его также называют "детским". По традиции, в каждый из 8 дней торжеств детям дарят подарки - деньги и золотые монетки из шоколада.
В период праздника зажигают свечи в меноре и читают хвалебную молитву "галель". Этот обряд является обязательным для всех, даже для бедняков. В подсвечник каждый день устанавливают новые горящие свечи.
Фото: В ханукии горит 9 свечей, одна их которых - "служка" для зажигания основных (pixabay.com)
Всего принято использовать 44 свечи на Хануку, но их может быть и больше. Ханукию зажигают до заката, и она должна светиться еще, как минимум, полчаса после наступления темноты.
Главнное развлечение праздника, дрейдлы, также имеет историческое значение. Игрой с четырехгранным волчком иудеи пользовались для запоминания алфавита, во времена, когда изучение Торы было запрещено.
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Видео: РБК-Украина