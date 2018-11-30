Ханука: что нельзя делать в этот праздник

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Главные запреты Хануки и правила праздника

Ханука 2018 отмечается с 2-го по 10 декабря. Еврейский праздник имеет красивые традиции и несколько запретов. Что категорически нельзя делать в период торжеств, и как провести все восемь дней Хануки - в материале Styler.

Запреты на Хануку

В дни праздника женщинам запрещается работать в память о чуде, произошедшем много веков назад. Тогда в ходе восстания евреи свергли владычество сирийских греков и спасли женщин от жестоких издевательств.

На Хануку не соблюдают пост. Наоборот, в этот период принято есть блюда с маслом - пончики, жареные картофельные оладьи. Это один из символов праздника. Благодаря только одному кувшину масла, оставшемуся в Храме после изгнания греков, священный огонь горел целых восемь дней.

Фото: На Хаунуку готовят картофельные оладьи "латкес", похожие на деруны (pixabay.com)

Свет от свечей в меноре нельзя использовать для чтения или работы. Ханукальный светильник часто выставляют у окна, чтобы его смогли увидеть люди с улицы. Таким образом исполняется указание об обнародовании великого чуда Хануки.

Нельзя оставлять масло и фитили после окончания праздника. Все эти атрибуты Хануки нужно сжечь. Считается, что такой обряд защищает дом от негативной энергии.

Традиции Хануки

Праздник Хануки ежегодно совпадает с канинкулами в учебных заведениях, поэтому его также называют "детским". По традиции, в каждый из 8 дней торжеств детям дарят подарки - деньги и золотые монетки из шоколада.

В период праздника зажигают свечи в меноре и читают хвалебную молитву "галель". Этот обряд является обязательным для всех, даже для бедняков. В подсвечник каждый день устанавливают новые горящие свечи.

Фото: В ханукии горит 9 свечей, одна их которых - "служка" для зажигания основных (pixabay.com)

Всего принято использовать 44 свечи на Хануку, но их может быть и больше. Ханукию зажигают до заката, и она должна светиться еще, как минимум, полчаса после наступления темноты.

Главнное развлечение праздника, дрейдлы, также имеет историческое значение. Игрой с четырехгранным волчком иудеи пользовались для запоминания алфавита, во времена, когда изучение Торы было запрещено.

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Видео: РБК-Украина