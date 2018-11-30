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Ханука: что нельзя делать в этот праздник

STYLERЖизнь    30.11.2018 - 13:16
Ханука: что нельзя делать в этот праздник
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Главные запреты Хануки и правила праздника

Ханука 2018 отмечается с 2-го по 10 декабря. Еврейский праздник имеет красивые традиции и несколько запретов. Что категорически нельзя делать в период торжеств, и как провести все восемь дней Хануки - в материале  Styler.

Запреты на Хануку

  • В дни праздника женщинам запрещается работать в память о  чуде, произошедшем много веков назад.  Тогда в ходе восстания евреи свергли владычество сирийских греков и спасли женщин от жестоких издевательств. 
  • На Хануку не соблюдают пост. Наоборот, в этот период принято есть блюда с маслом - пончики, жареные картофельные оладьи. Это один из символов праздника. Благодаря только одному кувшину масла, оставшемуся в Храме после изгнания греков, священный огонь горел целых восемь дней.

На Хаунуку готовят картофельные оладьи латкес, похожие на деруныФото: На Хаунуку готовят картофельные оладьи "латкес", похожие на деруны (pixabay.com)

  • Свет от свечей в меноре нельзя использовать для чтения или работы. Ханукальный светильник часто выставляют у окна, чтобы его смогли увидеть люди с улицы. Таким образом исполняется указание об обнародовании великого чуда Хануки.
  • Нельзя оставлять масло и фитили после окончания праздника. Все эти атрибуты Хануки нужно сжечь. Считается, что такой обряд защищает дом от негативной энергии.

Традиции Хануки 

Праздник Хануки ежегодно совпадает с канинкулами в учебных заведениях, поэтому его также называют "детским". По традиции, в каждый из 8 дней торжеств детям дарят подарки - деньги и золотые монетки из шоколада.

В период праздника зажигают свечи в меноре и читают хвалебную молитву "галель". Этот обряд является обязательным для всех, даже для бедняков. В подсвечник каждый день устанавливают новые горящие свечи.

В Ханукии горит 9 свечей, одна их которых - "служка" для зажигания основныхФото: В ханукии горит 9 свечей, одна их которых  - "служка" для зажигания основных (pixabay.com)

Всего принято использовать 44 свечи на Хануку, но их может быть и больше. Ханукию зажигают до заката, и она должна светиться еще, как минимум, полчаса после наступления темноты.

Главнное развлечение праздника, дрейдлы, также имеет историческое значение. Игрой с четырехгранным волчком иудеи пользовались для запоминания алфавита, во времена, когда изучение Торы было запрещено.

Ранее мы рассказывали о главных запретах на Рождественский пост 2018, который начался 28 ноября и продлится по 6 января 2019.

Также мы публиковали меню Рождественского поста с разрешенными продуктами и правилами приготовления пищи в период говения.

Видео: РБК-Украина

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