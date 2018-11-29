Что такое Ханука: 7 интересных фактов о празднике

Фото: Ханука (pixabay.com)

Еврейскую Хануку называют праздником огня

Почему на Хануку зажигают свечи, когда и как отмечают, чем угощают, а также другие интересные факты о национальном еврейском празднике - в материале Styler.

Дата Хануки

Хануку отмечают по еврейскому лунному календарю 25 числа месяца кислева, а в григорианском календаре дата праздника ежегодно меняется. Так, Ханука 2018 начнется 2 декабря и продлится 8 дней.

Ханука - праздник огней и света

Во II веке до нашей эры в истории иудейского народа произошло знаковое событие. Армия мятежников Маккавеев в ходе битвы освободила Храмовую гору от владычества сирийских греков.

После изгнания врагов в Храме было очищено святилище и возобновлено проведение службы. В честь этого события и возник праздник Ханука, который переводится как освящение, обновление.

Фото: Символ Хануки - менора (pixabay.com)

Менора и 8 свечей

Войдя в Храм, евреи зажгли священный светильник, но масла для поддержания огня оказалось очень мало. Несмотря на это, светильник продолжал гореть целых 8 дней, пока не удалось пополнить запасы. С тех пор, главной традицией праздника стало зажигание меноры (ханукии). Горящие свечи добавляют в подсвечник в каждый день Хануки (в первый день зажигают одну свечку, во второй - две и так далее, пока их количество не достигнет восьми).

Девятый подсвечник меноры носит название шамаш и используется для поджигания остальных свечей.

Угощения на Хануку

Главная особенность праздничных угощений состоит в том, что все блюда должны быть приготовлены с добавлением масла, в память об чуде очищения Храма.

Фото: На Хануку едят пончики (pixabay.com)

Любимыми праздничными блюдами считаются пончики в сахарной пудре или глазури - суфганиет, картофельные оладьи - латкес.

Игра в дрейдлы

На Хануку развлекаются игрой в дрейдлы. Это маленькие деревянные четырехгранные вертушки с буквами. По легенде, дрейдлы использовали дети для изучения алфавита, когда законом это было запрещено. На каждой грани игрушки изображены буквы иврита נ ג ה פ, означающие фразу "здесь было великое чудо".

Фото: Дрейдлы (pixabay.com)

Почему дети любят Хануку

У взрослых Ханука не является официальным выходным. Весь период празднования евреи продолжают ходить на работу. А вот у детей на Хануку всегда каникулы. Они гуляют, веселятся и получают подарки.

Подарки на Хануку

Кроме сладостей, традиционным подарком на Хануку для детей считаются деньги, и их вручают каждый день. Дарят как настоящие деньги, так и шоколадные монетки, обернутые в золотую фольгу.

Фото: На Хануку дарят шоколадные монетки (pixabay.com)

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Видео: РБК-Украина