"Хамрун Спартанс" - "Динамо": де і коли трансляція старту киян у Лізі чемпіонів

Де і коли дивитися матч?

Поєдинок відбудеться у вівторок, 22 липня, на Мальті, та розпочнеться о 20:00 за київським часом.

Пряму трансляцію матчу зі стадіону імені Тоні Беззіни в Україні можна буде дивитися на телеканалі "2+2", а також на платформах, що ретранслюють цей канал: "Київстар ТБ", MEGOGO, Sweet.tv тощо.

Що варто знати?

Головним арбітром матчу буде 45-річний іспанець Сесар Сото Градо. Йому допомагатимуть Карлос Альварес Фернандес, Рубен Бессериль Гомес і Віктор Гарсія Вердура (четвертий арбітр). На VAR сидітиме Валентін Гомес.

Для київського "Динамо" цей матч є важливим кроком у боротьбі за вихід до групового етапу Ліги чемпіонів.

Підопічні Олександра Шовковського вважаються фаворитами у цьому протистоянні.

У той же час на сайті мальтійського клубу зазначено, що вони дадуть бій киянам.

"Перед нами - титулований опонент, європейська міць. Але ми йдемо в бій з відвагою, єдністю та підтримкою рідного міста", - говорять в "Хамрун Спартанс".

Шовковський відзначив на передматчевій пресконференції, що одна з сильних сторін "Хамрун Спартанс" - італійський тренер, який очолює команду.

"Вони тактично будують свою гру доволі грамотно - це показав матч-відповідь, у якому вони повністю знищили "Жальгіріс", діяли агресивно, великими силами, використовували багато флангових атак", - сказав тренер "біло-синіх".

Матч-відповідь між "Динамо" та "Хамрун Спартанс" відбудеться за тиждень, 29 липня, і буде номінально домашнім для киян. Ця гра пройде у польському Любліні на "Арені Люблін" о 21:00 за київським часом.