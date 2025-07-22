"Хамрун Спартанс" - "Динамо": где и когда трансляция старта киевлян в Лиге чемпионов

Где и когда смотреть матч?

Поединок состоится во вторник, 22 июля, на Мальте, и начнется в 20:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию матча со стадиона имени Тони Беззины в Украине можно будет смотреть на телеканале "2+2", а также на платформах, которые ретранслируют этот канал: "Киевстар ТВ", MEGOGO, Sweet.tv и т. д.

Что стоит знать?

Главным арбитром матча будет 45-летний испанец Сесар Сото Градо. Ему будут помогать Карлос Альварес Фернандес, Рубен Бессериль Гомес и Виктор Гарсия Вердура (четвертый арбитр). На VAR будет сидеть Валентин Гомес.

Для киевского "Динамо" этот матч является важным шагом в борьбе за выход в групповой этап Лиги чемпионов.

Подопечные Александра Шовковского считаются фаворитами в этом противостоянии.

В то же время на сайте мальтийского клуба указано, что они дадут бой киевлянам.

"Перед нами - титулованный оппонент, европейская мощь. Но мы идем в бой с отвагой, единством и поддержкой родного города", - говорят в "Хамрун Спартанс".

Шовковский отметил на предматчевой пресс-конференции, что одна из сильных сторон "Хамрун Спартанс" - итальянский тренер, который возглавляет команду.

"Они тактически строят свою игру довольно грамотно - это показал ответный матч, в котором они полностью уничтожили "Жальгирис", действовали агрессивно, большими силами, использовали много фланговых атак", - сказал тренер "бело-синих".

Ответный матч между "Динамо" и "Хамрун Спартанс" состоится через неделю, 29 июля, и будет номинально домашним для киевлян. Эта игра пройдет в польском Люблине на "Арене Люблин" в 21:00 по киевскому времени.