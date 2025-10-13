ХАМАС звільнив перших сімох ізраїльських заручників, - The Times of Israel

За даними The Times of Israel, перша група із семи ізраїльських заручників передана Червоному хресту в Секторі Газа. Відповідне оголошення, зроблене спікером на Площі заручників, викликало гучні овації.

За повідомленнями, серед семи заручників є Галі та Зів Берман, Матан Ангрест, Алон Охель, Омрі Міран, Ейтан Мор та Гай Гільбоа-Даллал.



Раніше повідомлялося, що 13 жовтня угруповання ХАМАС планує звільнити 20 ізраїльських заручників в обмін на палестинських ув’язнених. Початок обміну заплановано на 08:00 за місцевим часом, який збігається з київським.

Перед обміном ХАМАС оприлюднив список із 20 імен заручників, який збігається з ізраїльськими даними. Серед них - Бар Куперштейн, Ев’ятар Давид, Йосеф-Хаїм Охана, Сегі Кальфон, Авінатан Ор, Елкана Бохбот, Максим Херкін, Німрод Коен, Матан Зангаукер, Давид Куніо, Ейтан Хорн, Матан Ангрест, Ейтан Мор, Галі Берман, Зів Берман, Омрі Міран, Алон Охель, Гай Гільбоа-Далал, Ром Браслабскі та Аріель Коніо.

За інформацією бойовиків, друга група заручників може бути звільнена близько 10:00 у Хан-Юнісі. Вони заявляють, що 20 звільнених ізраїльтян будуть обміняні на понад 1900 палестинців, які перебувають у в’язницях Ізраїлю.