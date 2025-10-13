ХАМАС освободил первых семерых израильских заложников, - The Times of Israel

По данным The Times of Israel, первая группа из семи израильских заложников передана Красному кресту в Секторе Газа. Соответствующее объявление, сделанное спикером на Площади заложников, вызвало громкие овации.

По сообщениям, среди семи заложников есть Гали и Зив Берман, Матан Ангрест, Алон Охель, Омри Миран, Эйтан Мор и Гай Гильбоа-Даллал.



Ранее сообщалось, что 13 октября группировка ХАМАС планирует освободить 20 израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. Начало обмена запланировано на 08:00 по местному времени, которое совпадает с киевским.

Перед обменом ХАМАС обнародовал список из 20 имен заложников, который совпадает с израильскими данными. Среди них - Бар Куперштейн, Ев'ятар Давид, Йосеф-Хаим Охана, Сеги Кальфон, Авинатан Ор, Элкана Бохбот, Максим Херкин, Нимрод Коэн, Матан Зангаукер, Давид Кунио, Эйтан Хорн, Матан Ангрест, Эйтан Мор, Гали Берман, Зив Берман, Омри Миран, Алон Охель, Гай Гильбоа-Далал, Ром Браслабски и Ариэль Конио.

По информации боевиков, вторая группа заложников может быть освобождена около 10:00 в Хан-Юнисе. Они заявляют, что 20 освобожденных израильтян будут обменяны на более 1900 палестинцев, находящихся в тюрьмах Израиля.