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ХАМАС заявив, що не відпустить заручників до завершення війни

Ізраїль, П'ятниця 22 грудня 2023 04:27
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ХАМАС заявив, що не відпустить заручників до завершення війни Фото: ХАМАС заявляє, що не відпустить заручників до завершення війни (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Палестинські бойовики ХАМАС виключили можливість подальшого звільнення заручників, доки Ізраїль не погодиться на повне припинення бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Вважається, що близько 120 осіб, викрадених терористами під час нападу на Ізраїль 7 жовтня, все ще перебувають у полоні.

У Каїрі, що в Єгипті, тривають переговори про нове перемир'я між сторонами конфікту, але, за даними видання, наразі домовленостей немає.

У своїй заяві ХАМАС сказав: "Існує палестинське національне рішення про те, що не повинно бути жодних розмов про полонених або угод про обмін, окрім як після повного припинення агресії".

Війна Ізраїлю з ХАМАС

7 жовтня бойовики палестинського руху ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю. Вони вбивали, викрадали і катували військових і мирних людей, а також ракетами обстрілювали міста. У відповідь Тель-Авів оголосив про початок у Секторі Газа наземної операції "Залізні мечі".

Наприкінці листопада Ізраїль підписав із ХАМАСом угоду про припинення вогню і звільнення заручників.

Перемир'я тривало до 1 грудня і було зірване через обстріл ХАМАСом території Ізраїлю.

20 грудня Тель-Авів запропонував призупинити бойові дії у Газі щонайменше на один тиждень для обміну полоненими, однак, за даними ЗМІ, ХАМАС відмовив.

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