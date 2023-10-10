UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ХАМАС заявив про готовність до переговорів з Ізраїлем

Фото: ХАМАС заявив про готовність до переговорів з Ізраїлем (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Терористи ХАМАС заявили про готовність до переговорів з Ізраїлем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Високопоставленний чиновник ХАМАСу Абу Марзук заявив про готовність до переговорів з Ізраїлем, оскількі "всі цілі були досягнуті".

Він додав, що ХАМАС відкритий "до всіх політичних діалогів".

Напад ХАМАС на Ізраїль

Вранці 7 жовтня ХАМАС атакув Ізраїль із Сектору Гази. Вони захопили кілька населених пунктів, військові об'єкти та взяли полонених. Вже ввечері ізраїльська армія (ЦАХАЛ) повернула під контроль більшу частину територій. 

Після Ізраїль оголосив про "стан війни" та початок контртерористичної операції "Залізні мечі". Протягом перших двох діб після початку війни ЦАХАЛ вразив тисячі цілей у Секторі Гази. Командування ізраїльської армії наголошує, вони мають намір знищити ХАМАС

Водночас, терористи заявили, що будуть вбивати по одному полоненому за кожен удар по Сектору Гази.

Більше про причини конфлікту в Ізраїлі читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХАМАСІзраїльПалестина