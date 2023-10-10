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ХАМАС заявил о готовности к переговорам с Израилем

Фото: ХАМАС заявил о готовности к переговорам с Израилем (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Террористы ХАМАС заявили о готовности к переговорам с Израилем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Высокопоставленный чиновник ХАМАС Абу Марзук заявил о готовности к переговорам с Израилем, поскольку "все цели были достигнуты".

Он добавил, что ХАМАС открыт "ко всем политическим диалогам".

Нападение ХАМАС на Израиль

Утром 7 октября ХАМАС атаковал Израиль из сектора Газа. Они захватили несколько населённых пунктов, военные объекты и взяли пленных. Уже к вечеру израильская армия (ЦАХАЛ) вернула под контроль большую часть территорий.

После Израиль объявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи". В первые два дня после начала войны ЦАХАЛ поразил тысячи целей в Секторе Газы. Командование израильской армии отмечает, что они намерены уничтожить ХАМАС.

В то же время террористы заявили, что будут убивать по одному пленнику за каждый удар по Сектору Газы.

Больше о причинах конфликта в Израиле читайте в материале РБК-Украина.

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