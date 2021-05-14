ХАМАС заявил о готовности прекратить обстрелы Израиля

В политическом руководстве палестинской группировке ХАМАС объявили о готовности прекратить обстреливать территорию Израиля. Однако израильские власти на это предложение не отреагировали.
Об этом сообщило издание The Times of Israel.
По его данным, заявление о готовности прекратить обстрелы сделал председатель политбюро ХАМАС Халед Машааль. При этом он отметил, что Израиль не ответил на это предложение.
Ранее 14 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что операция против палестинских группировок в Секторе Газа еще не завершена.
Отметим, на фоне конфликта Израиля и палестинских группировок тысячи иорданцев выдвинулись к границе с палестинским Западным берегом. Они скандируют требование открыть границу.
Отметим, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган резко раскритиковал Израиль за обострение конфликта с палестинскими группировками. По его словам, турецкая сторона будет поддерживать палестинских арабов, а Израиль уже якобы "перешел все границы".
Накануне стало известно, что Израиль отказался от перемирия с палестинскими группировками. Представители Египта с посреднической миссией провели переговоры с ХАМАС и Израилем, но последний отказался от услуг посредников и заявил, что намерен довести до конца свою антитеррористическую операцию.