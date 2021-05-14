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Тысячи иорданцев выдвинулись к границе с Палестиной. Требуют открыть ее

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Пятница 14 мая 2021 15:47
Тысячи иорданцев выдвинулись к границе с Палестиной. Требуют открыть ее Фото: тысячи иорданцев устроили протесты на границе (twitter com QudsNen)
Автор: РБК-Украина

На фоне конфликта Израиля и Палестины тысячи иорданцев выдвинулись к границе с палестинским Западным берегом. Они скандируют требование открыть границу.

Об этом сообщает израильская телерадиокомпания Kan.

Сообщается, что протестующие возле мемориала мучеников битвы при Караме призывают свое правительство открыть границу. Они скандируют лозунги в поддержку палестинцев в секторе Газа и на Западном берегу Иордана.

Тем временем службы безопасности Иордании пресекли попытку прорвать границу. Также сообщается, что массовые акции против действий Израиля проходят во всех провинциях Иордании.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган резко раскритиковал Израиль за обострение конфликта с Палестиной. По его словам, турецкая сторона будет поддерживать палестинских арабов, а Израиль уже якобы "перешел все границы".

Накануне стало известно, что Израиль отказался от перемирия с палестинскими группировками. Представители Египта с посреднической миссией провели переговоры с ХАМАС и Израилем, но последний отказался от услуг посредников и заявил, что намерен довести до конца свою антитеррористическую операцию.

Египетская делегация предлагала перемирие на один год при условии, что именно Каир будет его контролировать и координировать.

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