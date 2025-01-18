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ХАМАС затягує з передачею списків заручників. В Ізраїлі різко відреагували

Субота 18 січня 2025 20:15
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ХАМАС затягує з передачею списків заручників. В Ізраїлі різко відреагували Фото: прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Ізраїль досі не отримав список імен заручників, яких ХАМАС має звільнити. Це може затримати завтрашню реалізацію угоди про припинення вогню в Газі та звільнення заручників.

Про це заявив ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

"Ми не будемо просуватися вперед із планом, поки не отримаємо список заручників, які підлягають звільненню, як погоджено. Ізраїль не потерпить порушень угоди. Єдина відповідальність лежить на ХАМАС", - ідеться в заяві канцелярії прем'єра.

В угоді зазначено, що ХАМАС зобов'язаний надати імена заручників не пізніше, ніж за 24 години до їхнього звільнення, яке мало відбутися завтра о 16:00 за місцевим часом.

Нагадаємо, The Times of Israel з посиланням на Kan писало, що Ізраїль мав отримати імена перших трьох заручників, яких звільнять, ще сьогодні вдень. За попередньою інформацією, першими трьома звільненими заручниками мають стати цивільні жінки, а не п'ять жінок-військовослужбовців зі списку 33 заручників.

Також зазначимо, що в четвер у Досі сторони-переговірники підписали угоду про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС та звільнення заручників. Сьогодні, 18 січня, уряд Ізраїлю схвалив документ, який вже завтра має набути чинності.

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