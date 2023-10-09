ХАМАС угрожает казнить заложников, если Израиль будет "бить" без предупреждения, - Sky News

Боевики ХАМАС могут казнить израильских заложников в случае, если Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжит свои удары по сектору Газа без предупреждения.

Об этом заявил представитель "Бригад Аль-Кассама" (военизированное крыло ХАМАС), сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Издание утверждает, что такая угроза для Израиля прозвучала в аудиозаписи, которую опубликовали сегодня, 9 октября, вечером.

Как пишут журналисты, представитель ХАМАС заверил, что боевики до сих пор действовали в соответствии с "исламскими предписаниями", якобы обеспечивая безопасность израильских заложников.

Боевик выразил возмущение в связи с тем, что Израиль усилил авиаудары по сектору Газа.

"Мы решили положить этому конец и заявляем, что любое нападение на наших людей в их домах без предварительного предупреждения будет, к сожалению, сопровождаться казнью одного из заложников из числа гражданских лиц, которых мы удерживаем", - заявил он.

В то же время другой представитель ХАМАС Муса Абу Марзук рассказал о том, что группировка "добилась своих целей в Израиле" и готова к переговорам насчет прекращения огня.

"Стук по крыше"

Напомним, ранее при нанесении ударов по сектору Газа Армия обороны Израиля пользовалась военным методом, который заключается в предупредительном сбрасывании невзрывных устройств или маломощных бомб на здания перед тем, как нанести по ним ракетный удар.

Это делали с целью, чтобы мирные жители реагировали на "стук по крыше" и покидали здание.

Но после того, как в субботу, 7 октября, боевики ХАМАС вторглись в израильские населенные пункты, начали убивать и брать в плен военных и мирных жителей, Израиль отказался от таких методов ведения войны.

Более детально о событиях в Израиле можете узнать в материале РБК-Украина.