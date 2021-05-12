ХАМАС випустив ще 130 ракет по Ізраїлю: є поранені
Бойовики ХАМАС відновили ракетні обстріли Ізраїлю з Сектору Газа. Після 18:00 по ізраїльській території було випущено 130 ракет, деякі з них досягли цілі, попри систему "Залізний купол"..
Про це повідомляють ізраїльські ЗМІ Times of Israel та Haaretz.
Як заявили в ХАМАС, ракетні обстріли було відновлено після атаки ізраїльських військових по об'єктах у Секторі Газа, а також вбивства командирів ХАМАСу.
Одна з ракет потрапила в будинок у місті Сдерот, що розташоване поблизу Сектору Газа. В результаті влучання три людини постраждало, стан одної з них - серйозний. Ще одна ракета влучила у будинок в місті Ашкелон.
פגיעה ישירה בנין בעיר שדרות לפני זמן קצר ישנם נפגעים pic.twitter.com/8T0iIC8BCy— , חדשות חמות israel Hot News (@HotNews72122797) May 12, 2021
Як заявила Армія оборони Ізраїлю, сирени протиповітряної оборони спрацювали у центральних та південних районах Ізраїлю. Мешканці населених пунктів, які опинилися в радіусі ураження, прямують у бомбосховища.
Нагадаємо, напередодні Ізраїль заявив про ліквідацію командирів кібер-військ ХАМАСу в результаті ударів по Сектору Газа. Також ізраїльська армія знищила підрозділ "Батальйону Саджайя".
До цього Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по об'єктах угруповання ХАМАС в секторі Газа, знищивши установку для запуску ракет та ліквідувавши один із загонів бойовиків.
Додамо, вчора ХАМАС також запустив по території Ізраїлю понад 100 ракет. Під ударом опинився навіть Тель-Авів. В результаті нічних обстрілів постраждали понад 200 людей.