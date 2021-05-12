ХАМАС випустив ще 130 ракет по Ізраїлю: є поранені

Бойовики ХАМАС відновили ракетні обстріли Ізраїлю з Сектору Газа . Після 18:00 по ізраїльській території було випущено 130 ракет, деякі з них досягли цілі, попри систему "Залізний купол"..

Про це повідомляють ізраїльські ЗМІ Times of Israel та Haaretz .

Як заявили в ХАМАС, ракетні обстріли було відновлено після атаки ізраїльських військових по об'єктах у Секторі Газа, а також вбивства командирів ХАМАСу.

Одна з ракет потрапила в будинок у місті Сдерот, що розташоване поблизу Сектору Газа. В результаті влучання три людини постраждало, стан одної з них - серйозний. Ще одна ракета влучила у будинок в місті Ашкелон.

פגיעה ישירה בנין בעיר שדרות לפני זמן קצר ישנם נפגעים pic.twitter.com/8T0iIC8BCy — , חדשות חמות israel Hot News (@HotNews72122797) May 12, 2021