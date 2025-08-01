ХАМАС не вестиме переговори з Ізраїлем до покращення гуманітарної ситуації в Газі, - TJP

Як пише видання, спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф, вже прибув на Близький Схід, оскільки переговори про припинення вогню та угоду щодо заручників між Ізраїлем і ХАМАС зайшли в глухий кут.

"Ізраїль і США сформували нову домовленість через непоступливість ХАМАС, визнаючи необхідність змінити переговорний формат. Необхідно перейти від рамок звільнення частини заручників до формату, який включатиме звільнення всіх заручників, роззброєння ХАМАС і демілітаризацію Гази", - повідомило джерело The Jerusalem Post після зустрічі прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу зі Стівом Віткоффом.

Водночас, за даними ЗМІ, Ізраїль і США працюватимуть над збільшенням гуманітарної допомоги, продовжуючи військові операції в Газі. Зокрема, Віткофф та Нетаньягу, ймовірно, обговорювалися переговори про припинення вогню в Газі, повернення заручників із полону ХАМАС та Іран.