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ХАМАС не будет вести переговоры с Израилем до улучшения гуманитарной ситуации в Газе, - TJP

Иллюстративное фото: ХАМАС отказался от переговоров с Израилем (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

ХАМАС сообщил посредникам, что не будет вступать в переговоры с Израилем, пока гуманитарная ситуация в Секторе Газа не улучшится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.

Как пишет издание, спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, уже прибыл на Ближний Восток, поскольку переговоры о прекращении огня и соглашение по заложникам между Израилем и ХАМАС зашли в тупик.

"Израиль и США сформировали новую договоренность из-за неуступчивости ХАМАС, признавая необходимость изменить переговорный формат. Необходимо перейти от рамок освобождения части заложников к формату, который будет включать освобождение всех заложников, разоружение ХАМАС и демилитаризацию Газы", - сообщил источник The Jerusalem Post после встречи премьер-министра Беньямина Нетаньяху со Стивом Уиткоффом.

В то же время, по данным СМИ, Израиль и США будут работать над увеличением гуманитарной помощи, продолжая военные операции в Газе. В частности, Уиткофф и Нетаньяху, вероятно, обсуждались переговоры о прекращении огня в Газе, возвращении заложников из плена ХАМАС и Иран.

 

 

Переговоры Израиля с ХАМАС

Недавно сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что переговоры с ХАМАС не имеют перспективы, поскольку "это религиозные нацисты, которые имеют целью уничтожить Израиль".

В то же время, президет США Дональд Трамп заявил, что учитывая провал переговоров, Израилю придется принять решение о дальнейших шагах в Секторе Газа.

Ранее правительство Израиля назвало неприемлемыми условия ХАМАС по освобождению заложников.

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ИзраильХАМАССектор Газа