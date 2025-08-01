ХАМАС не будет вести переговоры с Израилем до улучшения гуманитарной ситуации в Газе, - TJP

Как пишет издание, спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, уже прибыл на Ближний Восток, поскольку переговоры о прекращении огня и соглашение по заложникам между Израилем и ХАМАС зашли в тупик.

"Израиль и США сформировали новую договоренность из-за неуступчивости ХАМАС, признавая необходимость изменить переговорный формат. Необходимо перейти от рамок освобождения части заложников к формату, который будет включать освобождение всех заложников, разоружение ХАМАС и демилитаризацию Газы", - сообщил источник The Jerusalem Post после встречи премьер-министра Беньямина Нетаньяху со Стивом Уиткоффом.

В то же время, по данным СМИ, Израиль и США будут работать над увеличением гуманитарной помощи, продолжая военные операции в Газе. В частности, Уиткофф и Нетаньяху, вероятно, обсуждались переговоры о прекращении огня в Газе, возвращении заложников из плена ХАМАС и Иран.