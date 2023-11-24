ХАМАС за угоди з Таїландом звільнив 25 заручників у перший день перемир'я з Ізраїлем

Бойовики організації ХАМАС у перший день тимчасового припинення вогню із Силами оборони Ізраїлю, 24 листопада, відпустили 25 заручників, яких утримували на території Сектору Газа. Серед них 13 ізраїльтян та 12 тайців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Представники ХАМАСу відпустили захоплених громадян Ізраїлю та Таїланду в рамках досягнутих домовленостей із Тель-Авівом та Бангкоком.

Це перша група заручників, звільнених бойовиками під час чотириденного перемир'я. У п'ятницю вони перетнули кордон з Єгиптом через контрольно-пропускний пункт "Рафах". Громадяни були у полоні ХАМАС протягом 49 днів.

Домовленості між сторонами також включають звільнення ув'язнених Ізраїлем у в'язниці палестинців. Їхня кількість не уточнюється.

За даними ЗМІ, звільнення 12 тайських заручників було погоджено з ХАМАС у рамках окремої домовленості за посередництва Катару та Єгипту.

Як пише Reuters з посиланням на чиновника, поінформованого про переговори, всі заручники були чоловіками, і не підпадали під дію угоди про перемир'я з Ізраїлем, яка стосується жінок і дітей.

Окремі переговори проводились під час відвідин міністра закордонних справ Таїланду Катару ще 31 жовтня.

За даними тайського уряду, після масштабного нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня було захоплено в заручники 26 громадян Таїланду.

Звільнення заручників та тимчасове перемир'я

Раніше повідомлялося, що бойовики ХАМАС відпустили першу групу заручників після початку чотириденного перемир'я з Ізраїлем. Вже колишніх бранців відправили до КПП на кордоні Сектору Газа та Єгипту.

В ізраїльській пресі уточнили, що 13 заручників - громадян Ізраїлю - матері та діти - було передано співробітникам Червоного Хреста.

Нагадаємо, напередодні, 23 листопада, міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив про те, що це перемир'я буде коротким.

Він зазначав, що Армія оборони Ізраїлю продовжуватиме свою операцію проти бойовиків ще щонайменше два місяці.

Детальніше про те, про що Ізраїль домовився з ХАМАС і скільки ще триватиме війна - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Додамо, що за даними Міністерства закордонних справ України, 24 листопада вісім українців вийшли із Сектору Газа до Єгипту. А всього із палестинського анклаву вже евакуювали понад 200 громадян України.