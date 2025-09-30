ХАМАС схиляються до прийняття плану Трампа щодо припинення війни в Газі, - CBS News

Джерела видання повідомили, що ХАМАС та інші палестинські угрупування представлять відповідь єгипетським та катарським посередникам у середу.

План Трампа щодо миру в Газі

План, який Трамп представив разом із прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу в Білому домі в понеділок, являє собою пропозицію з 20 пунктів.

Якщо її буде схвалено, передбачається швидке припинення вогню в Газі, звільнення всіх заручників, що залишилися, та низки палестинських в'язнів в Ізраїлі; збільшення потоку гуманітарної допомоги та остаточна передача контролю над територією тимчасовій адміністрації палестинських технократів під керівництвом міжнародної "Ради миру" під головуванням Трампа.

У плані йдеться, що "протягом 72 годин після публічного прийняття Ізраїлем цієї угоди всі заручники, живі та мертві, будуть повернені".

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блер також буде в "Раді миру".

Згідно з планом, Ізраїль збереже контроль безпеки по периметру Гази.

Виступаючи в понеділок після своєї зустрічі з Трампом, Нетаньяху зазначив, що ізраїльські війська залишатимуться "на більшій частині Гази" принаймні до повернення всіх заручників.

Реакція ХАМАС на план Трампа

Дипломатичне джерело, обізнане з переговорами, повідомило CBS News, що єгипетський чиновник і прем'єр-міністр Катару надали представникам ХАМАС копію пропозиції.

Палестинська адміністрація, яка частково керує районами окупованого Ізраїлем Західного берега річки Йордан, опублікувала заяву на підтримку плану.

У своїй заяві ПА наголосила на "важливості партнерства зі Сполученими Штатами у досягненні миру в регіоні" та підтвердила свої зобов’язання щодо певних реформ, зокрема "проведення президентських та парламентських виборів протягом одного року після закінчення війни".

"Ми підтвердили, що прагнемо сучасної, демократичної, не мілітаризованої Палестинської держави, яка прагне плюралізму та мирної передачі влади", – йдеться у заяві.