UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ХАМАС розробив керовані крилаті ракети під керівництвом Ірану, - ЦАХАЛ

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Ізраїльські війська, що діють у місті Газа, виявили технологічне обладнання, включно з компонентами, які використовує ХАМАС для створення точних ракет, якими, як вважалося досі, це терористичне угруповання не володіло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

За словами представників ЦАХАЛу, солдати нещодавно провели рейд на об'єкт ХАМАСу в районі кварталів Дарадж і Туффах міста Газа і виявили шахту тунелю, що веде до підземного заводу з виробництва зброї.

"Солдати виявили компоненти, які доводять, що терористи терористичної організації ХАМАС під керівництвом Ірану навчилися працювати і створювати високоточні компоненти і стратегічну зброю", - йдеться в повідомленні ЦАХАЛу.

Відомо, що ХАМАС має у своєму розпорядженні протитанкові керовані ракети і невеликі безпілотники з вибухівкою, що використовуються на коротких дистанціях, а також саморобні автономні підводні човни, начинені вибухівкою, або підводні безпілотники, але не керовані ракети великої дальності.

У терористичного угруповання також є зенітні ракети, що запускаються з плеча, які неефективні проти ізраїльських літаків.

Невідомо, чи розгортав ХАМАС свої керовані ракети, чи вони перебували тільки на стадії розробки.

Війна Ізраїлю з ХАМАС

Бойовики ХАМАСу 7 жовтня вторглися в Ізраїль. Терористи почали вбивати і викрадати як військових, так і цивільних. Невдовзі Єрусалим оголосив операцію "Залізні мечі" і обстрілював місця терористів у Секторі Газа.

24 листопада між Єрусалимом та бойовиками почалося тимчасове перемир'я для звільнення полонених, тоді посередником виступив Катар. Вже 1 грудня бойові дії було відновлено , як стверджує Ізраїль, через порушення умов перемир'я з боку ХАМАСу.

20 грудня Ізраїль запропонував палестинцям знову укласти перемир'я терміном на тиждень. При цьому ХАМАС відкинув пропозицію.

У той же час прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху назвав три умови, які мають бути виконані для закінчення війни проти палестинських бойовиків ХАМАС у Секторі Газа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІзраїльХАМАССектор ГазаІран