ХАМАС розробив керовані крилаті ракети під керівництвом Ірану, - ЦАХАЛ

За словами представників ЦАХАЛу, солдати нещодавно провели рейд на об'єкт ХАМАСу в районі кварталів Дарадж і Туффах міста Газа і виявили шахту тунелю, що веде до підземного заводу з виробництва зброї.

"Солдати виявили компоненти, які доводять, що терористи терористичної організації ХАМАС під керівництвом Ірану навчилися працювати і створювати високоточні компоненти і стратегічну зброю", - йдеться в повідомленні ЦАХАЛу.

Відомо, що ХАМАС має у своєму розпорядженні протитанкові керовані ракети і невеликі безпілотники з вибухівкою, що використовуються на коротких дистанціях, а також саморобні автономні підводні човни, начинені вибухівкою, або підводні безпілотники, але не керовані ракети великої дальності.

У терористичного угруповання також є зенітні ракети, що запускаються з плеча, які неефективні проти ізраїльських літаків.

Невідомо, чи розгортав ХАМАС свої керовані ракети, чи вони перебували тільки на стадії розробки.

Війна Ізраїлю з ХАМАС

Бойовики ХАМАСу 7 жовтня вторглися в Ізраїль. Терористи почали вбивати і викрадати як військових, так і цивільних. Невдовзі Єрусалим оголосив операцію "Залізні мечі" і обстрілював місця терористів у Секторі Газа.

24 листопада між Єрусалимом та бойовиками почалося тимчасове перемир'я для звільнення полонених, тоді посередником виступив Катар. Вже 1 грудня бойові дії було відновлено , як стверджує Ізраїль, через порушення умов перемир'я з боку ХАМАСу.

20 грудня Ізраїль запропонував палестинцям знову укласти перемир'я терміном на тиждень. При цьому ХАМАС відкинув пропозицію.

У той же час прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху назвав три умови, які мають бути виконані для закінчення війни проти палестинських бойовиків ХАМАС у Секторі Газа.

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