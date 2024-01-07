ХАМАС разработал управляемые крылатые ракеты под руководством Ирана, - ЦАХАЛ

По словам представителей ЦАХАЛа, солдаты недавно провели рейд на объект ХАМАСа в районе кварталов Дарадж и Туффах города Газа и обнаружили шахту туннеля, ведущую к подземному заводу по производству оружия.

"Солдаты обнаружили компоненты, доказывающие, что террористы террористической организации ХАМАС под руководством Ирана научились работать и создавать высокоточные компоненты и стратегическое оружие", - говорится в сообщении ЦАХАЛа.

Известно, что ХАМАС располагает противотанковыми управляемыми ракетами и небольшими беспилотниками со взрывчаткой, используемыми на коротких дистанциях, а также самодельными автономными подводными лодками, начиненными взрывчаткой, или подводными беспилотниками, но не управляемыми ракетами большой дальности.

У террористической группировки также есть зенитные ракеты, запускаемые с плеча, которые неэффективны против израильских самолетов.

Неизвестно, развертывал ли ХАМАС свои управляемые ракеты, или они находились только на стадии разработки.

Война Израиля с ХАМАС

Боевики ХАМАСа 7 октября вторглись в Израиль. Террористы начали убивать и похищать как военных, так и гражданских. Вскоре Иерусалим объявил операцию "Железные мечи" и обстреливал места террористов в Секторе Газа.

24 ноября между Иерусалимом и боевиками началось временное перемирие для освобождения пленных, тогда посредником выступил Катар. Уже 1 декабря боевые действия были возобновлены, как утверждает Израиль, из-за нарушения условий перемирия со стороны ХАМАС.

20 декабря Израиль предложил палестинцам снова заключить перемирие сроком на неделю. При этом ХАМАС отверг предложение.

В то же время премьер Израиля Беньямин Нетаньяху назвал три условия, которые должны быть выполнены для окончания войны против палестинских боевиков ХАМАС в Секторе Газа.

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