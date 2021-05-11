ХАМАС пригрозил нанести ракетный удар по Тель-Авиву

"Если неприятель продолжит наносить удары по гражданским объектам (в Секторе Газа - ред.), то Тель-Авив ждет жесткий ракетный удар", - цитирует издание слова представителя боевого крыла ХАМАС.

Отмечается, что это заявление появилось после того, как несколько высокопоставленных военных командиров ХАМАС были убиты в результате авиаударов ВВС Израиля по Сектору Газа. В организации обвинили израильских военных в нападении на мирных жителей, в том числе детей.

По неподтвержденным данным, к вечеру вторника по меньшей мере четыре высокопоставленных члена ХАМАС были убиты при воздушном ударе ВВС Израиля.