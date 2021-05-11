ХАМАС пригрозил нанести ракетный удар по Тель-Авиву

Представители боевого крыла палестинского движения ХАМАС предупредили власти Израиля о готовности нанести ракетный удар по Тель-Авиву, если не прекратятся авиационные атаки Сектора Газа. В организации обвинили израильских военных в гибели мирных жителей, включая детей.
Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.
"Если неприятель продолжит наносить удары по гражданским объектам (в Секторе Газа - ред.), то Тель-Авив ждет жесткий ракетный удар", - цитирует издание слова представителя боевого крыла ХАМАС.
Отмечается, что это заявление появилось после того, как несколько высокопоставленных военных командиров ХАМАС были убиты в результате авиаударов ВВС Израиля по Сектору Газа. В организации обвинили израильских военных в нападении на мирных жителей, в том числе детей.
По неподтвержденным данным, к вечеру вторника по меньшей мере четыре высокопоставленных члена ХАМАС были убиты при воздушном ударе ВВС Израиля.
Напомним, в воскресенье, 10 мая, между Палестиной и Израилем обострилась ситуация. С тех пор ХАМАС из Сектора Газа выпустил по Израилю более 200 ракет, в ответ израильские военные начали операцию "Страж стен".
МИД Украины отреагировал на обострение ситуации в Секторе Газа. Киев осудил эскалацию и призвал прекратить ракетные удары по Израилю из Сектора Газа.