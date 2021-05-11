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ХАМАС пригрозив завдати ракетного удару по Тель-Авіву

Автор: РБК-Україна

Представники бойового крила палестинського руху ХАМАС попередили владу Ізраїлю про готовність завдати ракетного удару по Тель-Авіву, якщо не припиняться авіаційні атаки Сектора Газа. В організації звинуватили ізраїльських військових у загибелі мирних жителів, включаючи дітей.

Про це повідомила газета The Jerusalem Post.

"Якщо ворог продовжить завдавати удару по цивільних об'єктах (у Секторі Газа - ред.), то Тель-Авів чекає жорсткий ракетний удар", - цитує видання слова представника бойового крила ХАМАС.

Відзначається, що ця заява з'явилася після того, як кілька високопоставлених військових командирів ХАМАС були вбиті в результаті авіаударів ВПС Ізраїлю по сектору Газа. В організації звинуватили ізраїльських військових в нападі на мирних жителів, в тому числі дітей.

За непідтвердженими даними, до вечора вівторка щонайменше чотири високопоставлених членів ХАМАС були вбиті при повітряному ударі ВВС Ізраїлю.

Нагадаємо, у неділю, 10 травня, між Палестиною та Ізраїлем загострилася ситуація. З того часу ХАМАС з Сектора Газа випустив по Ізраїлю понад 200 ракет, у відповідь ізраїльські військові почали операцію "Страж стін".

МЗС України відреагувало на загострення ситуації в Секторі Гази. Київ засудив ескалацію і закликав припинити ракетні удари по Ізраїлю із Сектору Гази.

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Новини України Сектор ГазаХАМАСІзраїльатака