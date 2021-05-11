ХАМАС пригрозив завдати ракетного удару по Тель-Авіву

"Якщо ворог продовжить завдавати удару по цивільних об'єктах (у Секторі Газа - ред.), то Тель-Авів чекає жорсткий ракетний удар", - цитує видання слова представника бойового крила ХАМАС.

Відзначається, що ця заява з'явилася після того, як кілька високопоставлених військових командирів ХАМАС були вбиті в результаті авіаударів ВПС Ізраїлю по сектору Газа. В організації звинуватили ізраїльських військових в нападі на мирних жителів, в тому числі дітей.

За непідтвердженими даними, до вечора вівторка щонайменше чотири високопоставлених членів ХАМАС були вбиті при повітряному ударі ВВС Ізраїлю.