Израиль заявил об уничтожении штаб-квартиры ХАМАС в секторе Газа

Иллюстративное фото: авиаудар (twitter.com/IDFSpokesperson)

Подвергнувшееся израильскому авиаудару здание было расположено возле школы

В ответ на массированный ракетный обстрел палестинской исламистской группировкой ХАМАС израильской территории Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по штаб-квартире военной разведки этого движения в секторе Газа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦАХАЛ в Twitter.

Израильские военные утверждают, что именно в разрушенном ими здании, "намеренно расположенном около школы", оперативники ХАМАС собирали информацию для совершения нападений на израильтян.

В ЦАХАЛ также сопроводили сообщение об уничтожении штаб-квартиры группировки подтверждающим видео.

We struck Hamas’ military intelligence HQ in response to the 300+ rockets that terrorists in #Gaza fired at #Israel.

This is where Hamas' intelligence operatives gathered information to launch attacks on Israelis.

Hamas intentionally established their HQ next to a school. pic.twitter.com/nuHoLmlcD9 — Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) November 12, 2018

Напомним, с начала обстрелов из сектора Газа в понедельник, 12 ноября, по израильской территории в больницы городов Ашкелон и Беэр-Шева поступили 53 человека - 26 раненых и 27 - в стрессовом состоянии.

В вооруженных силах Израиля также сообщили, что после 16:00 12 ноября из сектора Газа по израильской территории было выпущено около 300 ракет.