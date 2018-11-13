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Израиль заявил об уничтожении штаб-квартиры ХАМАС в секторе Газа

Новости » Происшествия    13.11.2018 - 06:09
Израиль заявил об уничтожении штаб-квартиры ХАМАС в секторе Газа
Иллюстративное фото: авиаудар (twitter.com/IDFSpokesperson)

Подвергнувшееся израильскому авиаудару здание было расположено возле школы

В ответ на массированный ракетный обстрел палестинской исламистской группировкой ХАМАС израильской территории Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по штаб-квартире военной разведки этого движения в секторе Газа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦАХАЛ в Twitter.

Израильские военные утверждают, что именно в разрушенном ими здании, "намеренно расположенном около школы", оперативники ХАМАС собирали информацию для совершения нападений на израильтян.

В ЦАХАЛ также сопроводили сообщение об уничтожении штаб-квартиры группировки подтверждающим видео.

Напомним, с начала обстрелов из сектора Газа в понедельник, 12 ноября, по израильской территории в больницы городов Ашкелон и Беэр-Шева поступили 53 человека - 26 раненых и 27 - в стрессовом состоянии.

В вооруженных силах Израиля также сообщили, что после 16:00 12 ноября из сектора Газа по израильской территории было выпущено около 300 ракет.

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Новости Украины Сектор ГазаХАМАСИзраиль
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