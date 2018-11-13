ХАМАС пригрозив Ізраїлю подальшими ракетними ударами

Фото: бойовики ХАМАС (youtube/NowThis channel)

Під удари можуть потрапити Беер-Шева та Ашдод

Палестинське угрупування ХАМАС погрожує подальшими ракетними ударами по території Ізраїлю, якщо він продовжить застосовувати авіацію в секторі Газа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Зокрема, в опублікованій заяві ХАМАС погрожує продовжити наносити ракетні удари по містах Беер-Шева і Ашдод, якщо ізраїльська сторона буде атакувати сектор Газа. Зазначимо, причиною загострення конфлікту стала перестрілка під час військової операції в секторі Газа, в результаті якої загинули ізраїльський офіцер і шестеро палестинців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті ракетного обстрілу з сектора Газа постраждали 53 особи. Армія оборони Ізраїлю зазначила, що після 16:00 12 листопада з сектора Газа було випущено близько 300 ракет.

У відповідь ізраїльська авіація атакувала 70 об'єктів на підконтрольній палестинцям території. В результаті удару знищено будівлю телеканалу Al-Aqsa TV в секторі Газу і готель Al-Amal, який, як припускає Ізраїль, використовується для тренувань членів ХАМАС.