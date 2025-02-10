ХАМАС погрожує відкласти звільнення заручників. Ізраїль відреагував

Погрози ХАМАС

Спікер "Бригад Аль-Кассама" Худайфа Кахлут, відомий під псевдонімом Абу Обейда, звинуватив Ізраїль у невиконанні угоди про припинення вогню протягом трьох останніх тижнів.

За його словами, Ізраїль нібито затримує повернення переміщених мешканців Сектору Газа на північ анклаву і відкриває по них вогонь, а також перешкоджає надходженню гуманітарної допомоги. Тому ХАМАС вимагає "ретроактивної компенсації", інакше звільнення заручників не відбудеться до подальшого повідомлення.

Відповідь Ізраїлю

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац підкреслив, що такі погрози бойовиків - це "явне порушення перемир'я".

"Я наказав ЦАХАЛу підготуватися на найвищому рівні до будь-якого можливого сценарію в Секторі Газа і захистити (прикордонні - ред.) населені пункти. Ми не повернемося до реальності 7 жовтня", - зазначив він.