ХАМАС угрожает отложить освобождение заложников. Израиль отреагировал

Угрозы ХАМАС

Спикер "Бригад Аль-Кассама" Худайфа Кахлут, известный под псевдонимом Абу Обейда, обвинил Израиль в невыполнении соглашения о прекращении огня в течение трех последних недель.

По его словам, Израиль якобы задерживает возвращение перемещенных жителей Сектора Газа на север анклава и открывает по ним огонь, а также препятствует поступлению гуманитарной помощи. Поэтому ХАМАС требует "ретроактивной компенсации", иначе освобождения заложников не произойдет до дальнейшего уведомления.

Ответ Израиля

Министр обороны Израиля Исраэль Кац подчеркнул, что такие угрозы боевиков - это "явное нарушение перемирия".

"Я приказал ЦАХАЛу подготовиться на самом высоком уровне к любому возможному сценарию в Секторе Газа и защитить (приграничные - ред.) населенные пункты. Мы не вернемся к реальности 7 октября", - отметил он.