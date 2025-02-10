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ХАМАС угрожает отложить освобождение заложников. Израиль отреагировал

Фото: Исраэль Кац, глава Минобороны Израиля (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Боевики ХАМАС хотят отложить освобождение заложников, которое запланировано на субботу, 15 февраля. Израиль считает это нарушением перемирия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Угрозы ХАМАС

Спикер "Бригад Аль-Кассама" Худайфа Кахлут, известный под псевдонимом Абу Обейда, обвинил Израиль в невыполнении соглашения о прекращении огня в течение трех последних недель. 

По его словам, Израиль якобы задерживает возвращение перемещенных жителей Сектора Газа на север анклава и открывает по ним огонь, а также препятствует поступлению гуманитарной помощи. Поэтому ХАМАС требует "ретроактивной компенсации", иначе освобождения заложников не произойдет до дальнейшего уведомления. 

Ответ Израиля

Министр обороны Израиля Исраэль Кац подчеркнул, что такие угрозы боевиков - это "явное нарушение перемирия". 

"Я приказал ЦАХАЛу подготовиться на самом высоком уровне к любому возможному сценарию в Секторе Газа и защитить (приграничные - ред.) населенные пункты. Мы не вернемся к реальности 7 октября", - отметил он. 

Перемирие между Израилем и ХАМАС

Напомним, по состоянию на сейчас между Израилем и ХАМАС действует режим прекращения огня. В рамках перемирия Израиль освобождает палестинских заключенных, а ХАМАС - заложников, которые, в частности, были захвачены во время нападения на Израиль в октябре 2023 года.

В частности, 7 октября стало известно, что ХАМАС передал Израилю трех заложников.

Вчера, 9 ноября, президент США Дональд Трамп допустил срыв перемирия между Израилем и ХАМАС. Он объяснил это тем, что заложники, которых отпускают боевики, выглядят так, будто они пережили Холокост.

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