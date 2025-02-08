ХАМАС передал Израилю еще трех заложников

Группировка ХАМАС освободила еще трех израильских заложников. Их взяли в плен во время нападения 7 октября 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Шокирующие кадры, которые мы увидели сегодня, не останутся без ответа", - заявили в канцелярии премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

Как пишет The Times of Israel, перед передачей Красному Кресту заложников боевики ХАМАС вывели их на сцену.

Взамен Израиль должен освободить 183 палестинских заключенных. Среди них 18 человек были приговорены к пожизненному сроку.

Отмечается, что мужчины пробыли в плену ХАМАС 491 день.

ХАМАС отпустил 52-летнего Эли Шараби, 56-летнего Охада Бен-Ами и 34-летнего Ор Леви передали сначала Красному Кресту. ЦАХАЛ подтвердил, что трое мужчин уже пересекли границу Израиля. Их ждет медицинский осмотр.

Соглашение Израиля и ХАМАС

Напомним, Израиль и ХАМАС при посредниках заключили соглашение для освобождения заложников и палестинских заключенных.

В рамках соглашения в Секторе Газа было установлено перемирие. Стороны провели уже несколько обменов. Израиль требует от ХАМАС обеспечить безопасность для заложников во время передачи.

Стоит добавить, что президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты якобы возьмут под контроль Сектор Газа. Он также говорил о переселении жителей Газы.

Зачем Трампу контроль над Сектором Газа и что думает об этом Ближний Восток - в материале РБК-Украина.

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