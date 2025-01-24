ХАМАС опублікував імена чотирьох заручниць, яких планує завтра звільнити, - ЗМІ

Угода про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС

Нагадаємо, нещодавно уряд Ізраїлю та керівництво палестинського угруповання ХАМАС підписали угоду про припинення вогню й обмін заручниками.

Вона почала діяти 19 січня, коли ХАМАС звільнив перших трьох ізраїльських заручниць, а ізраїльтяни звільнили 90 палестинських ув'язнених.

Детальніше про те, чому сторони підписали угоду, як довго може бути перемир'я і які є нові загрози, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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