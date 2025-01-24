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ХАМАС опубликовал имена четырех заложниц, которых планирует завтра освободить, - СМИ

Фото: ХАМАС опубликовал имена четырех заложниц, которых планирует освободить 25 января (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Террористическая группировка ХАМАС обнародовала имена четырех израильских заложниц. Их планируют освободить завтра, 25 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Издание отмечает, заложницы были в заключении 477 дней.

Израильские официальные лица попросили СМИ не публиковать имена, пока семьи заложников не будут уведомлены.

Тем временем Офис израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху подтвердил, что Израиль получил от посредников список заложниц, которых ХАМАС должен освободить завтра.

 

Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС

Напомним, недавно правительство Израиля и руководство палестинской группировки ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня и обмене заложниками.

Оно начало действовать 19 января, когда ХАМАС освободил первых трех израильских заложниц, а израильтяне освободили 90 палестинских заключенных.

Подробнее о том, почему стороны подписали соглашение, как долго может быть перемирие и какие есть новые угрозы, - читайте в материале РБК-Украина.

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ХАМАСИзраильОсвобождение заложников