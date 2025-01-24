ХАМАС опубликовал имена четырех заложниц, которых планирует завтра освободить, - СМИ

Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС

Напомним, недавно правительство Израиля и руководство палестинской группировки ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня и обмене заложниками.

Оно начало действовать 19 января, когда ХАМАС освободил первых трех израильских заложниц, а израильтяне освободили 90 палестинских заключенных.

Подробнее о том, почему стороны подписали соглашение, как долго может быть перемирие и какие есть новые угрозы, - читайте в материале РБК-Украина.

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