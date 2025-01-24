ХАМАС опубликовал имена четырех заложниц, которых планирует завтра освободить, - СМИ

Террористическая группировка ХАМАС обнародовала имена четырех израильских заложниц. Их планируют освободить завтра, 25 января.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
Издание отмечает, заложницы были в заключении 477 дней.
Израильские официальные лица попросили СМИ не публиковать имена, пока семьи заложников не будут уведомлены.
Тем временем Офис израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху подтвердил, что Израиль получил от посредников список заложниц, которых ХАМАС должен освободить завтра.
Напомним, недавно правительство Израиля и руководство палестинской группировки ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня и обмене заложниками.
Оно начало действовать 19 января, когда ХАМАС освободил первых трех израильских заложниц, а израильтяне освободили 90 палестинских заключенных.
Подробнее о том, почему стороны подписали соглашение, как долго может быть перемирие и какие есть новые угрозы, - читайте в материале РБК-Украина.
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